Беллингем и Холанд — в релизном трейлере EA Sports FC 24

В честь выхода EA Sports FC 24 разработчики футбольного симулятора опубликовали релизный трейлер игры. В ролике засветились Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и другие футболисты.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. Создателям удалось сохранить все лицензии на футболистов, чемпионаты, стадионы и формы, потеряв лишь знаменитое название.

EA Sports FC 24 уже доступен всем обладателям игры на ПК и консолях: ранее целая неделя раннего доступа предоставлялась владельцам ультимативного издания и подписчикам сервиса EA Play.