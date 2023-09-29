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Вышла российская игра Torn Away про ужасы Второй мировой войны

Вышла российская игра Torn Away про ужасы Второй мировой войны
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29 сентября состоялся выход Torn Away — приключенческой игры от российской студии perelesoq про ужасы Второй мировой войны. В честь этого создатели тайтла опубликовали релизный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале perelesoq. Права на видео принадлежат perelesoq.

В центре истории игры — 10-летняя девочка по имени Ася. После начала Второй мировой войны она попадает в немецкий трудовой лагерь, однако ей удаётся сбежать. Теперь героине предстоит пересечь территорию Германии и Польши, чтобы вернуться домой.

По словам разработчиков, проект вдохновлён дневниками советских детей. Геймерам предстоит прятаться от солдат, искать еду, выполнять различную работу и избегать встреч с дикими животными.

Torn Away доступна только на ПК через Steam и VK Play.

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