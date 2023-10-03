Microsoft представила геймпад для Xbox в золотой расцветке

Microsoft продолжает радовать поклонников Xbox новыми расцветками геймпадов. Компания представила свежую расцветку Gold Shadow Special Edition, которая точно найдёт своих фанатов.

Основной цвет, используемый в геймпаде — золотой. Задняя часть геймпада и рукоятки выполнены в чёрном цвете. Как отметила Microsoft, некоторая часть контроллера покрыта сажей, что позволяет золотым элементам сиять.

Геймпад доступен для предварительного заказа уже сейчас за $ 70 (примерно 6,8 тыс. рублей). Это стандартная цена за подобные контроллеры.

Только за этот год Microsoft выпустила уже восемь новых дизайнов для геймпадов Xbox.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Контроллер Gold Shadow Special Edition появится в продаже уже 17 октября. Официальных поставок в Россию можно не ждать.