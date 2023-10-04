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Представлен лимитированный iPhone 15 Pro с клыком тираннозавра и частицей метеорита

Производитель кастомных смартфонов Caviar анонсировал лимитированную коллекцию iPhone 15 Pro. Новая линейка получила название Time Machine («Машина времени») — стоимость одного устройства в ней оценили в 7,18 млн рублей.

Так, корпус кастомного смартфона покрыт 24-каратным золотом, а задняя панель оснащена механическими часами, выполненными в виде полумесяца. Корпус устройства декорирован различными древними артефактами из самых разных эпох: частицами клыка тираннозавра, зуба мегалодона, бивня мамонта, римского копья и даже культового iPhone 2G.

Кроме того, в корпусе смартфона размещены фрагменты Муонионалуста — самого древнего метеорита, упавшего на Землю. Возраст частиц составляет целых 4,5 млрд лет, утверждают учёные. Всего будет выпущено три смартфона iPhone 15 Pro: Time Machine.