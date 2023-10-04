«Будто внутри смартфона жидкость»: владельцы iPhone 15 жалуются на проблемы со звуком

Чем дольше пользователи используют iPhone 15, тем больше проблем они находят. В этот раз владельцы смартфона пожаловались на звук.

Издание 9to5Mac обратило внимание на жалобы пользователей Reddit. Они говорят, что звук при использовании гаджета звучит искажённо и будто потрескивает при слишком большой громкости. Судя по жалобам, больше всего пострадал динамик в наушнике.

Мой iPhone 15 Pro Max поступил в продажу в день выпуска, и из динамиков звук на полной громкости дребезжит так, будто внутри жидкость.

Исходя из моего опыта, звук кажется дребезжащим или потрескивающим в определённых видеороликах или определённых частотных диапазонах.

Apple публично не говорила о проблеме и о её решении. Некоторые пользователи рассказали на Reddit, что после обнаружения неисправности обращались в компанию. Смартфоны им заменяли на новые, однако даже в новых гаджетах проблема сохранилась.