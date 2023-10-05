Apple выпустила апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro

В конце сентября некоторые покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обнаружили, что смартфоны сильно греются без видимых на то причин. Чуть позже Apple признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Некоторые приложения работают даже слишком активно будучи свёрнутыми, что и приводит к нагреву смартфонов.

Для исправления этой ошибки компания выпустила новый апдейт для операционной системы iOS под версией 17.0.3. Обновление не только устраняет сильный нагрев iPhone 15 Pro, но убирает некоторые баги и улучшает безопасность ОС. Патч уже доступен всем обладателям последних мобильных гаджетов Apple.

Таким образом, как заявляет компания, после установки апдейта 17.0.3 у обладателей iPhone 15 Pro больше не будет проблем с сильным нагревом устройства.