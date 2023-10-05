Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple выпустила апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro

Apple выпустила апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro
Аудио-версия:
Комментарии

В конце сентября некоторые покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обнаружили, что смартфоны сильно греются без видимых на то причин. Чуть позже Apple признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Некоторые приложения работают даже слишком активно будучи свёрнутыми, что и приводит к нагреву смартфонов.

Для исправления этой ошибки компания выпустила новый апдейт для операционной системы iOS под версией 17.0.3. Обновление не только устраняет сильный нагрев iPhone 15 Pro, но убирает некоторые баги и улучшает безопасность ОС. Патч уже доступен всем обладателям последних мобильных гаджетов Apple.

Таким образом, как заявляет компания, после установки апдейта 17.0.3 у обладателей iPhone 15 Pro больше не будет проблем с сильным нагревом устройства.

Материалы по теме
«Будто внутри смартфона жидкость»: владельцы iPhone 15 жалуются на проблемы со звуком
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android