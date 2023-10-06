Стали известны самые популярные сайты и сервисы в России

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) опросил семь тыс. респондентов старше 18 лет и узнал, какие онлайн-сервисы наиболее популярны среди россиян. Чаще всего люди называли «Яндекс» (63,6%), «ВКонтакте» (56,4%), Telegram (51,4%) и YouTube (50,6%). Реже всего жители страны заходят в «Твиттер» — ежедневно площадкой пользуются только 9,2%.

Помимо этого, у респондентов спросили, каким интернет-ресурсам они доверяют больше всего. 39,5% считают надёжным Telegram, 37,3% — «ВКонтакте», а ещё 37,1% — «Яндекс». Только 3,2% опрошенных назвали «Твиттер».

Также россиян спросили о видеохостинге Rutube — ежедневно им пользуется только 9,3%. Ещё 8,7% посещают площадку несколько раз в неделю. Большинство жителей страны по-прежнему отдают своё предпочтение YouTube.