В Steam начался фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий новинок

Магазин видеоигр Steam сообщил о старте традиционного ивента «Играм быть», в рамках которого геймеры смогут попробовать бесплатные пробные версии большого количества проектов.

В соответствующем разделе представлены сотни демонстрационных версий. В их числе оказались уже доступные ранее «демки» Ghostrunner 2, RoboCop: Rogue City, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin и The Talos Principle 2. Вместе с этим представлены и менее известные, но любопытные проекты — часть из них выйдет до конца 2023 года.

Большинство демоверсий будет доступно игрокам только во время фестиваля: «Играм быть» продлится до 16 октября. Также на страницах участвующих проектов можно будет найти трансляции прохождения и иные материалы о релизах.