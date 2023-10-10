Фильм «Миссия невыполнима 7» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня фильм «Миссия невыполнима 7» или «Смертельная расплата. Часть первая» с Томом Крузом в главной роли можно посмотреть в онлайне. Картина стала доступна на различных зарубежных онлайн-площадках.

За два с половиной месяца проката лента с Томом Крузом заработала в кинотеатрах $ 567 млн. Серьёзное падение в сборах седьмой части эксперты связывают с наличием мощных конкурентов в лице «Барби» и «Оппенгеймера», которые стартовали на неделю позже и заработали на двоих более $ 2,35 млрд.

Летом 2024 года выйдет продолжение — «Смертельная расплата. Часть вторая» — оно завершит новую дилогию про Итана Ханта.

«Смертельную расплату» официально не показывали в России из-за наложенных санкций.