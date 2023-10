Похоже, дополнение для Elden Ring выйдет в феврале 2024 года

По информации блогера Ziostorm1, специализирующегося на играх From Software, долгожданное дополнение для Elden Ring, Shadow of the Erdtree выйдет 5 февраля 2024 года.

Показать дополнение якобы должны на The Game Awards в начале декабря. Судя по всему, From Software подготовит к мероприятию полноценный анонсирующий трейлер, в котором и объявит дату выхода. Блогер подчеркнул, что источник этих данных не очень достоверный.

Расширение Shadow of the Erdtree анонсировали в феврале этого года одним артом, на котором показали древо Эрд и персонажа на скакуне главного героя, Торренте. О чём расскажет DLC, неизвестно, но можно предположить, что оно развернётся до основных событий Elden Ring.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.