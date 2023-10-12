«Человек-паук 2» займёт на PS5 чуть больше 86 ГБ

Аккаунт в «Твиттере» PlayStation Game Size сообщил, что «Человек-паук 2» от Insomniac Games займёт на PS5 чуть больше 86 ГБ. Вероятно, размер тайтла указан без учёта патча первого дня.

Обладатели стандартного издания игры смогут предзагрузить «Человека-паука 2» уже 13 октября — за неделю до полноценного релиза.

Фото: Twitter

«Человек-паук 2» продолжит события первой части и расскажет о новых испытаниях, с которыми предстоит столкнуться Питеру и Майлзу. Одним из главных врагов выступит Веном, но известно, что его носителем будет не Эдди Брок, а кто-то другой.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. В игре ожидается полноценная русская локализация с озвучкой и субтитрами. Также 12 октября в Сеть утёк час геймплея тайтла.