Вышел тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн

Телеканал AMC опубликовал тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием The Ones Who Live. Весь проект посвящён истории Рика и Мишонн, которая разворачивается после основного шоу.

Напомним, Эндрю Линкольн и Данай Гурира, которые сыграли Рика и Мишонн, покинули основной сериал. После этого AMC объявила о решении посвятить персонажам отдельный проект.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Также стало известно, что во втором сезоне «Дэрила Диксона» появится Кэрол в исполнении Мелиссы Макбрайд. Актриса должна была появиться ещё в первом сезоне, но по какой-то причине её не добавили.

Премьера спин-оффа состоится в феврале 2024 года. Точную дату пока не назвали.