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Российская Team Spirit выиграла седьмую карту подряд на The International 2023 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла седьмую карту подряд на The International 2023 по Dota 2
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Российская Team Spirit начала свой четвёртый матч на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова переиграл перуанцев из Evil Geniuses в первой встрече, тем самым обеспечив себе победу на седьмой карте подряд.

Стоит отметить, что «Драконы» уже вышли в стадию плей-офф с первого места группы A, поэтому их финальная встреча в группе ничего не решает с точки зрения таблицы. 14 октября коллектив выберет себе соперника из группы B и сыграет с ним очную встречу, после чего отправится в верхнюю или нижнюю сетку матчей на вылет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и большой призовой фонд, который составляет около $ 2,9 млн.

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