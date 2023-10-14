Virtus.pro сыграла вничью с nouns из США в группе The International 2023 по Dota 2

Российская команда Virtus.pro разделила очки с американской nouns в последнем матче группового этапа The International 2023 по Dota 2.

По итогам четырёх матчей команда Артёма fng Баршака набрала три очка, что позволило ей избежать прямого вылета с турнира. Столько же баллов заработала nouns.

Теперь всё зависит от результатов параллельного матча между Gaimin Gladiators и beastcost. Если «гладиаторы» победят, то VP сразу проходит в плей-офф. В противном случае российскую команду ждут переигровки.

Напомним, что команды, которые займут последние места в своих группах, покинут The International. Остальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф с представителями другой группы.