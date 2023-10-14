Российские BetBoom Team и 9Pandas сыграют друг против друга за посев в плей-офф TI12

Команды, занявшие первые места в группах на первом этапе The International 2023, выбрали себе соперников по стыковым матчам.

Team Spirit предпочла играть с Shopify Rebellion, а Team Liquid выбрала в оппоненты Evil Geniuses — из-за этого в очной встрече сойдутся две российские команды, BetBoom Team и 9Pandas. Ещё одна наша пятёрка, Virtus.pro сразится с TSM.

Фото: Valve

Матчи пройдут 14 и 15 октября. Победители каждой серии выйдут в верхнюю сетку плей-офф, а неудачники отправятся в нижнюю, откуда вылетят после первого же поражения.

Расписание стыковых матчей на The International 2023: