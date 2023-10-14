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Российские BetBoom Team и 9Pandas сыграют друг против друга за посев в плей-офф The International 2023

Российские BetBoom Team и 9Pandas сыграют друг против друга за посев в плей-офф TI12
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Команды, занявшие первые места в группах на первом этапе The International 2023, выбрали себе соперников по стыковым матчам.

Team Spirit предпочла играть с Shopify Rebellion, а Team Liquid выбрала в оппоненты Evil Geniuses — из-за этого в очной встрече сойдутся две российские команды, BetBoom Team и 9Pandas. Ещё одна наша пятёрка, Virtus.pro сразится с TSM.

Фото: Valve

Матчи пройдут 14 и 15 октября. Победители каждой серии выйдут в верхнюю сетку плей-офф, а неудачники отправятся в нижнюю, откуда вылетят после первого же поражения.

Расписание стыковых матчей на The International 2023:

  • 14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • 14 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);
  • 15 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);
  • 15 октября, 5:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США).
  • 15 октября, 20:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай);
  • 15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия) 9Pandas (Россия);
  • 16 октября, 2:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Таиланд);
  • 16 октября, 5:00. TSM (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия).
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