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Стример Папич будет комментировать The International 2023 по Dota 2 на платформе Kick

Стример Папич будет комментировать The International 2023 по Dota 2 на платформе Kick
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Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, перестанет комментировать матчи The International 2023 по Dota 2 на своём YouTube-канале и будет делать это на площадке Kick. Об этом он сообщил в соцсетях.

Такой «переезд» связан с тем, что администрация YouTube по какой-то причине удаляет записи трансляций Виталия с комментариями игр The International. Сейчас они доступны только на канале стримера на Kick.

Ранее Папич отказывался стримить матчи турнира, однако позже изменил своё решение из-за выгодного предложения от спонсора. При этом он отмечает, что ему лично Dota 2 как игра неинтересна уже несколько лет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США.

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