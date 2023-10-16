«Valve снижают градус призовых»: NS объяснил низкий призовой фонд The International 2023

Стример, аналитик и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов прокомментировал низкий призовой фонд The International 2023. В этом году он едва превысил $ 3 млн, хотя призовые на прошлых чемпионатах мира по Dota 2 были в разы выше.

По словам стримера, «небольшой» призовой фонд TI 2023 — целенаправленное действие Valve. При этом Кузнецов признаёт, что разработчики наверняка ожидали куда больший спрос на Компендиум, однако геймерам совсем не понравился боевой пропуск в этом году.

Valve не саботирует Dota 2, они просто специально снижают градус призовых в «Доте». Вот это — целенаправленное действие. Это же понятно абсолютно. [...] Возможно, Valve думали, что Компендиум всё-таки купит побольше людей — да, что вот это всё не будет настолько мало. То есть я уверен, они просчитались тут. Они, наверное, рассчитывали, что призовой будет где-то не $ 3 млн, а, может, $ 5 млн. Но то, что они не пытались сделать его $ 30 млн, или $ 40 млн, или $ 140 млн, или даже $ 20 млн, то есть у них не было такой цели, — это 100%-й факт.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие в нём принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.