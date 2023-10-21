Battlefield 2042 установила рекордный онлайн в Steam — в неё играли 107 тыс. человек

21 октября шутер Battlefield 2042 установил рекордный онлайн в Steam — в него играли 107 тыс. человек. Это на две тыс. пользователей больше, чем на старте продаж в ноябре 2021 года.

Фото: SteamDB

В данный момент Battlefield 2042 находится на 12-й строчке в рейтинге игр с самым большим онлайном в Steam. Тайтл показывает лучший результат, чем Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone вместе взятые — они не дотягивают даже до 100 тыс. человек в Steam.

Вероятно, такому успеху Battlefield 2042 поспособствовали недавние бесплатные выходные и выход шестого сезона с кучей контента. Разработчики добавили в шутер новые виды оружия, карту, транспортное средство, боевой пропуск и т.д.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Series.