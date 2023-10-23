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Игрок BetBoom Team Иван Pure Москаленко рассказал о эмоциях в ходе игры с Talon Esports на вылет с The International

«Ты должен драться до конца»: Pure из BetBoom Team — о камбэке в матче на вылет с Ti12
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Российский оффлейнер BetBoom Team Иван Pure Москаленко в послематчевом интервью рассказал, в каком настроении была его команда после поражения на первой карте серии c Talon Esports на The International 2023.

Киберспортсмен отметил, что он и партнёры не собирались сдаваться раньше времени после неудачного старта матча.

Все понимали, что это последняя игра, важнейшая. Нельзя расстраиваться, ты должен драться до конца. Если ты уже зашёл в лобби, проиграв первую карту, ты не можешь сдаться после одной игры.

В матче на вылет с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 российская BetBoom Team одержала волевую победу над Talon Esports из Таиланда, уступая по ходу матча со счётом 0:1. Теперь BB Team сыграет в финальной стадии турнира.

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