Мохаммеда Али раздают в UFC 5 от EA Sports

В честь грядущего турнира UFC 295 разработчики UFC 5 из Electronic Arts раздают виртуальную версию Мохаммеда Али. Забрать легендарного боксёра в свою коллекцию можно на PlayStation 5 и Xbox Series до 16 ноября — после этого он останется на аккаунте навсегда.

Фото: PS Store

Тем временем в UFC 5 стартовал ранний доступ — обладатели расширенного издания уже приступили к игре. Владельцы deluxe-версии также получили в свою коллекцию Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона, альтер-эго Брюса Ли, самого Мохаммеда Али и некоторые другие бонусы.

Полноценный релиз UFC 5 состоится 27 октября на PS5 и Xbox Series. Разработчики обещают поддерживать игру испытаниями и другими ивентами, приуроченными к реальным турнирам UFC.