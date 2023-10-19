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Новый дизайн, поиск музыки по напеву и превью — для YouTube вышло большое обновление

Новый дизайн, поиск музыки по напеву и превью — для YouTube вышло большое обновление
Аудио-версия:
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Команда YouTube опубликовала большой пост, посвящённый грядущим нововведениям видеохостинга. Некоторые функции ранее были доступны только участникам бета-тестирования — в ближайшие недели они доберутся до всех пользователей. Основные изменения разработчики опубликовали в небольшом ролике.

Видео доступно на YouTube-канале YouTube Creator Liaison. Права на видео принадлежат YouTube.

Основные изменения в мобильной и веб-версии YouTube

  • Функция нормализации звука — она будет включена по умолчанию и предназначена для устранения резких колебаний громкости.
  • Двукратное ускорение просмотра — в мобильной версии увеличить скорость воспроизведения можно через долгое зажатие на любой точке экрана.
  • Увеличенные превью — теперь во время поиска подходящего момента в ролике показывается увеличенное изображение из видео.
  • Блокировка от случайных нажатий — функция позволяет отключить любое взаимодействие с видео для исключения случайных нажатий.
  • Новый дизайн «Библиотеки» — личная вкладка с историей просмотра и другими элементами теперь называется «Вы». В ней куда меньше вкладок, а вся важная информация доступна на главном экране
Новый дизайн «Библиотеки» — «Вы»

Новый дизайн «Библиотеки» — «Вы»

Фото: YouTube

  • Поиск музыки по напеву — теперь найти понравившийся трек можно с помощью напева: платформа определит мелодию и покажет наиболее подходящие под запрос композиции.
  • Стильные анимации кнопок лайка и подписки — теперь блогеры могут синхронизировать просьбу поставить оценку ролику и подписаться на канал с помощью стильной анимации в самом приложении.
  • Новое вертикальное меню для телевизоров — теперь посмотреть описание к ролику и другую информацию на ТВ можно с помощью вертикального меню без постановки ролика на паузу.
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