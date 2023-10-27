Sony раскрыла секрет успеха по выпуску качественных эксклюзивов

Недавно директор по развитию бизнеса Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель пообщался с журналистами. В ходе диалога руководитель поделился, как компании удаётся стабильно выпускать качественные одиночные игры.

По словам Лемпеля, весь секрет заключается в грамотном менеджменте и повышенном внимании к качеству продукта. Также Sony предоставляет разработчикам больше времени для создания игр, дополнительные ресурсы и при необходимости помощь от других студий.

Мы делаем особую ставку на качество. Для нас это самое главное. Качество — это то, что символизирует собой PlayStation.

В рамках того же разговора директор по развитию бизнеса Sony Interactive Entertainment объяснил, почему компания резко повысила цены на PS Plus по всему миру.