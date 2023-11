В Android 14 нашли критическую ошибку — она не даёт пользоваться смартфоном

В октябре 2023 года первые пользователи смартфонов Google Pixel получили обновление до Android 14. Несмотря на множество точечных изменений, в ОС уже нашли серьёзные баги, приводящие к невозможности пользоваться устройством.

Одна из критических ошибок связана с использованием нескольких профилей в смартфоне. Так, при создании двух и более рабочих столов на Android 14 пользователи столкнулись с нехваткой памяти — устройство постоянно выдаёт ошибки Failed to open directory и Out of storage при попытке включить приложение камеры или скачать файл. У некоторых юзеров и вовсе начинают постоянно перезагружаться гаджеты, видимо, пытаясь решить проблему самостоятельно.

В Google уже отреагировали на проблему и заявили, что работают над её исправлением. В компании попросили пользователей временно отказаться от использования нескольких профилей и дождаться выхода важного апдейта.