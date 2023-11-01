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Якутскую The Day Before отложили до 7 декабря — новый трейлер

Якутскую The Day Before отложили до 7 декабря — новый трейлер
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1 ноября разработчики постапокалиптического экшена The Day Before из якутской студии Fntastic опубликовали финальный трейлер игры. Из ролика стало известно, что ранний доступ стартует 7 декабря. Ранее его открытие ожидалось 10 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

The Day Before — это песочница в открытом мире, где нужно будет выживать. Игра предложит для исследования и выживания огромный мегаполис Нью Фортуна Сити, а также пригород, который тоже доступен для свободного исследования. Игроки смогут покупать себе дома и обустраивать их по своему усмотрению.

Разработка The Day Before ведётся с 2019 года. За последние несколько лет проект несколько раз попадал в скандалы. Многие геймеры и журналисты до сих пор считают, что игры в её предфинальном состоянии и вовсе не существует.

Помимо этого, The Day Before вернулась в Steam и доступна российским пользователям.

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