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Переиздание Stronghold: Definitive Edition — где купить, сколько стоит, основные отличия от оригинала

Состоялся релиз Stronghold: Definitive Edition — переиздания культовой стратегии 2001 года
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7 ноября состоялся релиз Stronghold: Definitive Edition — ремастера культовой стратегии в реальном времени, вышедшей в 2001 году. В честь выхода игры авторы опубликовали финальный трейлер проекта, наглядно демонстрирующий основные изменения переиздания.

Видео доступно на YouTube-канале FireFly Studios. Права на видео принадлежат FireFly Studios.

Stronghold: Definitive Edition сможет похвастаться 4К-разрешением, улучшенным качеством текстур, перезаписанным саундтреком в высоком качестве, а также поддержкой мультиплеера и мастерской Steam. Кроме того, игроков ждёт новая одиночная кампания, состоящая из 14 заданий. Она расскажет о похищенной племяннице сэра Лонгарма, которую нужно будет вызволить во что бы то ни стало.

Игра доступна в том числе и в российском Steam: со скидкой в 10% стратегия обойдётся в 495 рублей.

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