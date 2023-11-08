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Первые кадры Mass Effect 5

Для новой Mass Effect появились первые кадры
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BioWare на День N7, это праздник для поклонников вселенной Mass Effect (N7 — 7 ноября), подготовила долгожданный подарок — короткий тизер следующей части серии, причём, судя по всему, с первыми реальными кадрами самой игры.

Показанный геймплей — не окончательный. Представляет игру, которая ещё находится в разработке.

Видео доступно на YouTube-канале Mass Effect. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Ничего сверхнового не показали: в ролике неизвестная девушка в броне N7 куда-то идёт — нам детально показывают её экипировку, но личность не раскрывают. Многие предполагают, что это может быть Лиара из оригинальной трилогии — её уже показывали в первом тизере продолжения.

Новую Mass Effect анонсировали почти три года назад, в декабре 2020 года. Игра не выйдет в ближайшие несколько лет, но BioWare уже практически напрямую подтвердила, что проект одновременно продолжит оригинальную трилогию и Mass Effect Andromeda.

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