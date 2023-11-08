YouTube заблокируют в России не раньше 2028 года — депутат Госдумы

Популярнейший видеохостинг YouTube грозят запретить в России последние несколько лет, однако этого точно не случится в ближайшее время. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По словам чиновника, YouTube сейчас стал вторым телевизором для россиян и перед его блокировкой жителям РФ нужно предложить достойную альтернативу. А таковой в стране не появится ещё как минимум пять лет, считает Горелкин.

YouTube для многих наших граждан стал фактически вторым телевизором и активно используется в том числе в информационной войне. Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен «выстрелить»: RuTube и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды и, может быть, что-то у них теперь получится. Плюс помощь государства, плюс содействие топовых блогеров с активной гражданской позицией, которые могли бы выкладывать на наши площадки эксклюзивный контент. По моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении — [на создание замены YouTube понадобится] тоже лет пять, не меньше.

В Роскомнадзоре также отмечают, что от потенциальной блокировки YouTube может стать только хуже.