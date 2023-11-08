В Steam добавят возможность скрывать игры от друзей

Создатель сервиса SteamDB Павел Дюндик раскрыл новую функцию, которая скоро появится в Steam. По его данным, Valve тестирует опцию скрытия игр от своих друзей — в этом случае они не смогут увидеть наличие тайтла в библиотеке пользователя, достижения, количество наигранных часов, скриншоты и другую информацию.

Так, функция будет доступна в настройках — геймеры смогут помечать игры как приватные, таким образом скрыв их от своих друзей. Судя по всему, опцию введут в том числе для тех, кто стесняется своих увлечений перед друзьями, включая проекты «18+» и другие тайтлы, в которых пользователи проводят тысячи часов.

Фото: Соцсети Павела Дюндика

Когда функционал будет доступен всем юзерам Steam, неизвестно. Возможно, это случится уже до конца 2023 года.