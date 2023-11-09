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Финальные системные требования якутской The Day Before

Раскрыты финальные системные требования якутской The Day Before
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Российские разработчики из студии Fntastic опубликовали новые системные требования шутера The Day Before. Они серьёзно отличаются от предоставленной информации в январе: теперь для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 1060.

Минимальные системные требования The Day Before

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или эквивалент от AMD
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалент от AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые системные требования The Day Before

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или эквивалент от AMD
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti или эквивалент от AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD).

The Day Before в раннем доступе выйдет уже 7 декабря только на ПК.

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