Раскрыты финальные системные требования якутской The Day Before

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские разработчики из студии Fntastic опубликовали новые системные требования шутера The Day Before. Они серьёзно отличаются от предоставленной информации в январе: теперь для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 1060.

Минимальные системные требования The Day Before

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-8400 или эквивалент от AMD

: Intel Core i5-8400 или эквивалент от AMD Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалент от AMD

: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалент от AMD Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые системные требования The Day Before

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i7-8700 или эквивалент от AMD

: Intel Core i7-8700 или эквивалент от AMD Видеокарта : NVIDIA GeForce 1080 Ti или эквивалент от AMD

: NVIDIA GeForce 1080 Ti или эквивалент от AMD Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD).

The Day Before в раннем доступе выйдет уже 7 декабря только на ПК.