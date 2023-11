Авторов якутской The Day Before обвинили в плагиате трейлеров GTA 5 и Cyberpunk 2077

1 ноября разработчики постапокалиптического экшена The Day Before из якутской студии Fntastic опубликовали финальный трейлер игры. Из ролика стало известно, что ранний доступ стартует 7 декабря, хотя изначально релиз был запланирован на 10 ноября.

После выхода ролика пользователи заметили подозрительное сходство обзорного трейлера The Day Before с аналогичными роликами от авторов GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077. Некоторые сцены и закадровые фразы оказались практически полностью скопированными из трейлеров вышеупомянутых проектов. Схожесть трейлеров показал геймер под ником Randomly, смонтировав все подозрительные моменты в одном видео.

Видео доступно на YouTube-канале Randomly. Права на видео принадлежат Fntastic.

Интересно, что это далеко не первое обвинение в плагиате от игроков. Ранее первый геймплейный трейлер сравнивали с Call of Duty и The Division, а обложку игры — с The Last of Us Part 2.