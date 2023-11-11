Netflix показал отрывок из сериала «Задачи трёх тел» от создателей «Игры престолов»

Netflix выпустил первый отрывок сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Вместе с этим компания перенесла релиз на два месяца — теперь премьера шоу состоится 21 марта 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Задача трёх тел» расскажет о об альтернативных временах культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Сценаристами и продюсерами сериала выступят Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это будет их первый проект со времён финала культового фэнтези, вышедшего весной 2019 года. Главные роли в шоу исполнят Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем («Игра престолов») и другие.

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