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Фильм «Марвелы» («Капитан Марвел 2») начнут показывать в кинотеатрах России с 16 ноября

Фильм «Марвелы» начнут показывать в кинотеатрах России с 16 ноября
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10 ноября в мировом прокате вышли «Марвелы» — новый фильм киновселенной Marvel. В России премьера картины официально не состоялась, однако кинотеатры уже готовятся к показам с помощью предсеансового обслуживания и других привычных за последние полтора года методик.

Так, ленту под локализованным названием «Капитан Марвел 2» с 16 ноября покажут в «Мягком кинотеатре» в Москве и некоторых других сетях, а в Mori Cinema показы запланированы на 23-е число. Судя по всему, остальные кинотеатры получат свои копии примерно до конца месяца.

Сеансы «Капитана Марвел 2»

Сеансы «Капитана Марвел 2»

Фото: «Мягкий кинотеатр»

«Капитан Марвел» расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

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