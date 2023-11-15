В Китае запустили интернет с рекордной скоростью во всём мире

Издание South China Morning Post сообщило, что в Китае запустили самый быстрый в мире интернет. Его скорость равняется 1,2 Тбайт в секунду (1200 ГБ). Об этом рассказал вице-президент компании Huawei Ван Лей.

По его словам, такая скорость позволяет скачать примерно 150 фильмов в высоком разрешении всего за одну секунду. Отмечается, что кабель длиной более 3 тыс. км проложили между Пекином, Уханем и Гуанчжоу. Его подключили к Сети ещё в июле, но полноценно работать он начал сейчас.

На сайте сообщается, что данная скорость передачи данных до 10 раз превышает ближайшие по этому показателю аналогичные проекты в США. К тому же аналитики предрекали, что интернет с такой скоростью появится только к 2025 году.