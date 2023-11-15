В Москве прошёл хоккейный матч блогеров и актёров из грядущего фильма «Хоккейные папы»

14 ноября в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве состоялся праздничный матч известных блогеров и актёров фильма «Хоккейные папы». Мероприятие было приурочено к грядущей премьере картины, которая выйдет в российский прокат уже 23 ноября.

На мероприятии присутствовали не только режиссёр картины Андрей Булатов и продюсер Екатерина Михайлова, но и легендарный хоккеист Виктор Шалимов. В составе «Хоккейных пап» на лёд вышли актёры Алексей Бардуков, Алексей Кравченко, Андрей Феськов, Сергей Перегудов, юные артисты, а также актёр Фёдор Федотов.

За команду «Хоккейные блогеры» играли Дмитрий Гордей, Субо, Дима Козлов, Виталий Андреев, Никита Златоуст, Ярослав Кузьмичёв, Александр Пташенчук, Марк Можальский, Егор Борчик, Миша Карабельщиков, Антон Королёв, Алексей Тропаревский, Никита Нагорный, Тимур Абульев и другие.

Товарищеский матч состоял из трёх периодов по 15 минут. Основное время завершилось ничейным счётом 8:8. После серии буллитов со счётом 9:8 победу одержали «Хоккейные папы».

Фильм «Хоккейные папы» расскажет о хоккейном тренере по имени Андрей, который работает в небольшом провинциальном городке. Однажды он узнаёт, что единственный ледовый дворец в городе, где он тренирует детей, собираются снести. Единственный шанс его спасти – победить в любительском турнире по хоккею, на подготовку к которому у Андрея есть всего несколько месяцев.