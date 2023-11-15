Для «Ведьмака 3» выпустят редактор квестов и уровней

Разработчики «Ведьмак 3: Дикая Охота» из CD Projekt RED анонсировали для игры бесплатный редактор. Он позволит моддерам создавать уникальные квесты, уровни и другой контент. Также игроки смогут изменять уже существующие миссии.

С его помощью вы сможете создавать новые приключения для «Дикой Охоты», например, добавлять свежие квесты, изменять старые и наполнять игровой мир собственным контентом. Мы планируем выпустить его бесплатно в 2024 году.

Выход редактора ожидается в 2024 году. Точную дату представители студии раскроют позднее. Отмечается, что опробовать его смогут только игроки на ПК. Другие детали авторы тайтла не сообщили.

Ещё в конце прошлой недели Netflix представила аниме «Ведьмак: Сирены глубин» по мотивам рассказа Анджея Сапковского.