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Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян может исполнить роль Часового из вселенной Marvel

Недавно автор комиксов «Ходячие мертвецы» и «Неуязвимый» Роберт Киркман посетил стрим художника Дэвида Финча на YouTube. В ходе трансляции Киркман проговорился, что актёр Стивен Ян («Ходячие мертвецы», «Минари») проходил кастинг на роль Часового из вселенной Marvel.

Видео доступно на YouTube-канале David Finch. Права на видео принадлежат David Finch.

Не думаю, что из-за этого у кого-то возникнут проблемы, а даже если так, то мне всё равно, я не работаю в Marvel. Он (Стивен Ян) позвонил мне и сказал: «Я только что вернулся с примерки костюма (Часового), похоже, я исполняю роли только тех супергероев, которые носят сине-жёлтую одежду».

Скорее всего, впервые Часовой появится в будущем фильме «Громовержцы». Согласно комиксам, он один самых сильных супергероев во вселенной Marvel.

Ожидается, что премьера «Громовержцев» состоится 25 июля 2025 года.