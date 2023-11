Стартовал второй сезон мультсериала «Неуязвимый»

Сегодня в онлайн-сервисе Amazon Prime состоялась премьера второго сезона мультсериала «Неуязвимый». Для просмотра доступен первый эпизод под названием A Lesson For Your Next Life. Серия длится 49 минут.

Второй эпизод выйдет 10 ноября, а следующий — 17 ноября.

Трейлер второго сезона

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала вышел весной 2021 года и стал одной из самых высокооценённых премьер в истории Amazon.