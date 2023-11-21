Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда выйдет The Day Before в Steam — точная дата выхода на ПК

Стала известна точная дата выхода шутера The Day Before в России
Комментарии

Российские разработчики из студии Fntastic рассказали, когда состоится точная дата релиза шутера The Day Before. Проект от якутских авторов поступит в продажу в раннем доступе Steam уже 7 декабря в 21:00 по московскому времени. Дату выхода в других регионах авторы также показали на специальном изображении.

Дата выхода The Day Before в Steam

Дата выхода The Day Before в Steam

Фото: Fntastic

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от студии Fntastic занимает второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield. На третьем месте расположилась Hades 2.

Материалы по теме
Раскрыты финальные системные требования якутской The Day Before
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android