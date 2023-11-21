Стала известна точная дата выхода шутера The Day Before в России

Российские разработчики из студии Fntastic рассказали, когда состоится точная дата релиза шутера The Day Before. Проект от якутских авторов поступит в продажу в раннем доступе Steam уже 7 декабря в 21:00 по московскому времени. Дату выхода в других регионах авторы также показали на специальном изображении.

Дата выхода The Day Before в Steam Фото: Fntastic

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от студии Fntastic занимает второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield. На третьем месте расположилась Hades 2.