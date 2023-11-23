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В Counter-Strike 2 появится мощный современный античит — СМИ

В Counter-Strike 2 появится мощный современный античит — СМИ
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На этой неделе журналист Ричард Льюис заявил, что Valve разрабатывает для Counter-Strike 2 новый современный античит на основе ИИ. По словам информатора, компания могла анонсировать технологию ещё в первом трейлере шутера, однако специально вырезала её упоминание.

Также Льюис припомнил слова руководителя Valve Гейба Ньюэлла, что разработать ИИ-античит не такая уж и сложная задача, но для реализации этого потребуются время и данные. Журналист отметил, что будущая защита Counter-Strike 2 станет революционной и превзойдёт античит-системы из других игр.

Другие подробности не раскрываются. Сама компания Valve пока никак не отреагировала на слова Ричарда Льюиса.

Напомним, ранее для Counter-Strike 2 вышел свежий большой патч со множеством изменений.

Детали патча:
В Counter-Strike 2 вышел новый патч — играть в Премьер-режим теперь можно вчетвером
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