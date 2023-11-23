Второй мэйджор по CS 2 в Шанхае на русском языке будет освещать студия FISSURE
Студия FISSURE сообщила, что проведёт официальную русскоязычную трансляцию Shanghai Major 2024 — главного турнира по шутеру Counter-Strike 2.
Чемпионат в Шанхае станет вторым мейджором, который пройдёт на версии CS 2. Первый состоится во второй половине марта 2024 года в столице Дании, его тоже покажет FISSURE.
Дата проведения чемпионата в Шанхае пока не подтверждены. Согласно некоторым источникам Shanghai Major 2024 по CS 2 пройдёт в декабре 2024 года. Это будет первый мэйджор в истории Counter-Strike, который состоится в Китае.
Трансляция мэйджора в Шанхае пройдёт на канале студии FISSURE, стрим можно будет бесплатно посмотреть на платформе Twitch. Другие детали о турнире и освещении пока не сообщаются.
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