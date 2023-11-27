Assassin’s Creed Syndicate стала бесплатной в Ubisoft Store — есть способ забрать в России

В магазине Ubisoft Store началась акция с раздачей игры Assassin’s Creed Syndicate. Её можно бесплатно забрать до 6 декабря.

На российских аккаунтах игру получить не выйдет. Однако если зайти в Ubisoft Connect с включённым VPN, то ограничение можно будет обойти.

Фото: Ubisoft Store

Assassin’s Creed Syndicate — девятая игра в серии про борьбу двух тайных организаций в различные исторические эпохи. Релиз состоялся осенью 2015 года, игра показывала события во времена Викторианской эпохи в Лондоне середины XIX века.

Ранее в Сети разгорелся скандал с рекламной кампанией Assassin’s Creed Mirage: геймеры жаловались на навязчивые баннеры с предложением купить игру при прохождении Assassin’s Creed Odyssey. В пресс-службе Ubisoft произошедшее назвали технической ошибкой.