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Съёмки «Гладиатора 2» возобновятся 4 декабря

Съёмки «Гладиатора 2» возобновятся 4 декабря
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По информации источников издания Variety, съёмочный процесс сиквела «Гладиатора» возобновится на Мальте 4 декабря, то есть чуть меньше чем через неделю. 14 ноября режиссёр ленты Ридли Скотт говорил о старте производства через пару недель. Постановщик не соврал.

Съёмки ленты были отложены, когда актёры объявили забастовку в июле. Забастовка актёров длилась 118 дней и была прекращена после того, как студии впервые в истории предоставили профсоюзу защиту от использования искусственного интеллекта в кино и телешоу.

События сиквела развернутся через 25 лет после оригинального фильма. Главные роли в «Гладиаторе 2» сыграют Пол Мескал, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джимон Хонсу и Джозеф Куинн.

Премьера картины ожидается 22 ноября 2024 года.

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