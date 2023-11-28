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Трек популярной группы «АИГЕЛ» не указали в титрах сериала «Слово пацана»

Трек популярной группы «АИГЕЛ» не указали в титрах сериала «Слово пацана»
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По информации издания 116.ru, татаро-петербургский дуэт «АИГЕЛ» не упомянули в титрах сериала «Слово пацана». Их трек «Пыяла» звучит в драматичные моменты кинокартины и считается одним из самых популярных во всём шоу.

Примечательно, что в титрах указывают музыкантов, даже если их песни засветились единожды всего на несколько секунд. А трек «Пыяла» появляется чуть ли не в каждой серии и по несколько раз, но его авторы проекта не упомянули.

Фото: 116.ru

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода стали доступны 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.

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