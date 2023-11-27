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«Кто такой помазок?»: Tatarka вспомнила детство после просмотра сериала «Слово пацана»

«Кто такой помазок?»: Tatarka вспомнила детство после просмотра сериала «Слово пацана»
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Известная исполнительница Ирина Смелая, также известная под псевдонимом Tatarka, поделилась эмоциями от просмотра набирающего популярность сериала «Слово пацана».

В своих соцсетях девушка рассказала, что сленг персонажей напомнил ей детство в Набережных Челнах.

Теперь из-за трёх слов — чушпан, вафлер и помазок — разблокировано воспоминание из детства. Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, кто такой помазок!

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформе Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу смогло собрать более миллиона просмотров, показав лучший старт в истории онлайн-кинотеатра.

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