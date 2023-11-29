Утекли 35 минут из переиздания культовой Beyond Good & Evil

Во второй половине ноября инсайдеры сообщили о готовящемся переиздании культовой Beyond Good & Evil, который выйдет к 20-летию серию на ПК и консолях. Спустя некоторое время страница с проектом появилась в Microsoft Store — блогеру Cheevo Guides удалось купить, загрузить и начать прохождение игры, которую ещё даже не анонсировали.

Видео доступно на YouTube-канале Cheevo Guides. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В 35-минутном ролике можно увидеть, что в переиздании Beyond Good & Evil изменилась скорее косметически: более чёткие текстуры окружения и персонажей, поддержка повышенного разрешения, достижений и 60 FPS. Официальный анонс ремастера должен состояться в ближайшие дни — возможно, это случится на The Game Awards 2023, которая пройдёт в ночь на 8 декабря.

Оригинальная Beyond Good & Evil вышла в 2003 году и рассказывала о героине по имени Джейд, живущей в 2435 году на планете рудокопов Хиллия. Девушка вместе со своим дядей Пей’джом противостоят монстрам-захватчикам ДумЦ, а в основе игрового процесса лежит скрытное прохождение с решением загадок и взаимодействием с местными жителями.