Появился первый кадр из «Соника в кино 3» — с ёжиком Шэдоу

29 ноября Paramount Pictures опубликовала первый кадр из фильма «Соник в кино 3». На нём можно увидеть ёжика Шэдоу — заклятого врага Соника.

Вероятно, авторы будущей ленты показали кадр в честь возобновления съёмок с живыми актёрами. Поскольку, напомним, полноценное производство «Соника в кино 3» стартовало ещё в июле этого года.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» всё ещё намечена на 20 декабря 2024 года. Пока неизвестно, собирается ли Paramount Pictures откладывать выход фильма, так как забастовки актёров и сценаристов Голливуда затормозили съёмки.

Первый кадр