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Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа в фильме про бывшего президента США

Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа в фильме про бывшего президента США
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Издание Deadline сообщило, что актёр Себастиан Стэн сыграет молодого бывшего президента США Дональда Трампа. Роль Трампа актёр исполнит в ленте The Apprentice.

Вместе с ним в картине снимутся Джереми Стронг и Мария Бакалова. Режиссёром ленты выступит Али Аббаси, сценарий пишет Гэбриел Шерман.

Картина The Apprentice расскажет о жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Одним из важных персонажей фильма станет адвокат Рой Кон. Его образ воплотит Джереми Стронг, а первую жену Трампа, Ивану, сыграет Мария Бакалова.

Новости о проекте появились, когда бывший президент предстал перед судом в Нью-Йорке за мошенничество. Тогда о ленте стало известно впервые.

У картины The Apprentice пока нет даты выхода.

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