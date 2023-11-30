Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В эпизодах сериала «Слово пацана» появились телефоны горячей линии для родителей

В эпизодах сериала «Слово пацана» появились телефоны горячей линии для родителей
Аудио-версия:
Комментарии

В «Кинопоиске» обратили внимание, что теперь эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заканчиваются QR-кодом портала «Растимдетей» и телефоном горячей линии для родителей трудных подростков.

Такое нововведение появилось в онлайн-кинотеатрах Start и Wink в финале пятого эпизода. Судя по всему, так создатели шоу отреагировали на просьбу омбудсмена по правам ребёнка республики Татарстан Ирины Волынец, которая попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

Фото: START

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода стали доступны 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.

Материалы по теме
Герои сериала «Слово пацана»
Истории
Герои сериала «Слово пацана»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android