В эпизодах сериала «Слово пацана» появились телефоны горячей линии для родителей

В «Кинопоиске» обратили внимание, что теперь эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заканчиваются QR-кодом портала «Растимдетей» и телефоном горячей линии для родителей трудных подростков.

Такое нововведение появилось в онлайн-кинотеатрах Start и Wink в финале пятого эпизода. Судя по всему, так создатели шоу отреагировали на просьбу омбудсмена по правам ребёнка республики Татарстан Ирины Волынец, которая попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

Фото: START

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода стали доступны 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.