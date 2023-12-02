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Зак Снайдер пишет сценарий для третьей части «Мятежной луны»

Зак Снайдер пишет сценарий для третьей части «Мятежной луны»
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Режиссёр Зак Снайдер заявил, что активно работает над второй частью фильма «Мятежная луна», а для третьей пишет сценарий. Об этом стало известно из большого интервью постановщика изданию The Hollywood Reporter.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Финальный хронометраж ленты составит 2 часа и 13 минут. Ранее сообщалось, что в режиссёрской версии «Мятежной луны» будет почти час вырезанных сцен. То есть её хронометраж составит примерно 3 часа и 15 минут.

Премьера фильма «Мятежная луна» состоится 22 декабря в стриминговом сервисе Netflix. Вторая часть выйдет в апреле 2024 года.

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