Расписание выхода первого сезона сериала «Кеша должен умереть»

1 декабря состоялась премьера первых двух эпизодов комедийно-драматического сериала «Кеша должен умереть». Шоу рассказывает об успешном архитекторе и харизматичном мужчине Иннокентии Мельникове (Кеше). Герой играл большую роль в жизни двух бывших жён даже после свадьбы со своей третьей возлюбленной — Варей.

При этом Кеша состоит в сексуальной связи и уделяет достаточно внимания сразу всем девушкам. Однако в какой-то момент Мельников встречает новую любовницу по имени Алла и вновь разводится. После этого бывшие жёны решают то ли в шутку, то ли всерьёз избавиться от Кеши.

Главные роли в «Кеша должен умереть» исполнили Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина («Дылда»), Елена Попова и Игорь Верник. Оператором выступил Александр Симонов, который ранее работал над «Раем» и «Грузом 200».

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 декабря 2-я серия 1 декабря 3-я серия 8 декабря 4-я серия 15 декабря 5-я серия 22 декабря 6-я серия 29 декабря 7-я серия 5 января