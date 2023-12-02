Расписание выхода первого сезона сериала «Кеша должен умереть»

1 декабря состоялась премьера первых двух эпизодов комедийно-драматического сериала «Кеша должен умереть». Шоу рассказывает об успешном архитекторе и харизматичном мужчине Иннокентии Мельникове (Кеше). Герой играл большую роль в жизни двух бывших жён даже после свадьбы со своей третьей возлюбленной — Варей.
При этом Кеша состоит в сексуальной связи и уделяет достаточно внимания сразу всем девушкам. Однако в какой-то момент Мельников встречает новую любовницу по имени Алла и вновь разводится. После этого бывшие жёны решают то ли в шутку, то ли всерьёз избавиться от Кеши.
Главные роли в «Кеша должен умереть» исполнили Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина («Дылда»), Елена Попова и Игорь Верник. Оператором выступил Александр Симонов, который ранее работал над «Раем» и «Грузом 200».
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 декабря
|2-я серия
|1 декабря
|3-я серия
|8 декабря
|4-я серия
|15 декабря
|5-я серия
|22 декабря
|6-я серия
|29 декабря
|7-я серия
|5 января