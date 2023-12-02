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Сериал «Кеша должен умереть» (2023, 1-й сезон): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Кеша должен умереть»
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1 декабря состоялась премьера первых двух эпизодов комедийно-драматического сериала «Кеша должен умереть». Шоу рассказывает об успешном архитекторе и харизматичном мужчине Иннокентии Мельникове (Кеше). Герой играл большую роль в жизни двух бывших жён даже после свадьбы со своей третьей возлюбленной — Варей.

При этом Кеша состоит в сексуальной связи и уделяет достаточно внимания сразу всем девушкам. Однако в какой-то момент Мельников встречает новую любовницу по имени Алла и вновь разводится. После этого бывшие жёны решают то ли в шутку, то ли всерьёз избавиться от Кеши.

Главные роли в «Кеша должен умереть» исполнили Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина («Дылда»), Елена Попова и Игорь Верник. Оператором выступил Александр Симонов, который ранее работал над «Раем» и «Грузом 200».

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 декабря
2-я серия1 декабря
3-я серия8 декабря
4-я серия15 декабря
5-я серия22 декабря
6-я серия29 декабря
7-я серия5 января
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